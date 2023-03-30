«Понадобится реампутация»: Костомарову нужна повторная операция на конечностях

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопы, голени, а также кисть одной руки и пальцы на другой. Для установки протезов может понадобиться повторная операция.

Об этом сообщил врач-протезист Олег Пикалов.

«Возможно, понадобится реампутация, или коррекция текущей композиции культи, чтобы потенциальный протез мог дать максимальный эффект от использования», - сказал медик сайту kp.ru.

Протезирование начнется при отсутствии отечности и после снятия швов. Реабилитация зависит от организма – к процессу подключат ортопедов, психологов и других специалистов.

По словам Пикалова, кому-то хватает на восстановление двух месяцев, у других уходит больше года.

О возвращении на лед пока речи не идет. Однако сейчас протезы делаются максимально функциональными – они позволяют вести активный образ жизни.

Пикалов отметил, что Костомаров сможет кататься на коньках. Однако выполнение сложных элементов фигурного катания почти нереально.

Ранее мы писали, как будут выглядеть искусственные конечности у Костомарова.