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15:27, 30 марта 2023
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«Понадобится реампутация»: Костомарову нужна повторная операция на конечностях

Врач заявил о возможной реампутации у Романа Костомарова для установки протезов.

«Понадобится реампутация»: Костомарову нужна повторная операция на конечностях

Фото: Starface.ru

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопы, голени, а также кисть одной руки и пальцы на другой. Для установки протезов может понадобиться повторная операция.

Об этом сообщил врач-протезист Олег Пикалов.

«Возможно, понадобится реампутация, или коррекция текущей композиции культи, чтобы потенциальный протез мог дать максимальный эффект от использования», - сказал медик сайту kp.ru.

Протезирование начнется при отсутствии отечности и после снятия швов. Реабилитация зависит от организма – к процессу подключат ортопедов, психологов и других специалистов.

По словам Пикалова, кому-то хватает на восстановление двух месяцев, у других уходит больше года.

О возвращении на лед пока речи не идет. Однако сейчас протезы делаются максимально функциональными – они позволяют вести активный образ жизни.

Пикалов отметил, что Костомаров сможет кататься на коньках. Однако выполнение сложных элементов фигурного катания почти нереально.

Ранее мы писали, как будут выглядеть искусственные конечности у Костомарова.

Источник фото:Starface.ru
Источник:kp.ru
Теги:
Роман Костомаров
ампутация
протезирование
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