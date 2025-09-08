«Понадобится кислородный баллон»: Александру Панкратову-Черному может стать хуже из-за болезни легких

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в скором времени не сможет обходиться без кислородного баллона из-за болезни легких. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин, проанализировавший состояние актера.

Недавно у звезды фильма «Жестокий романс» выявили осложнения на фоне хронического бронхита - у 76-летнего актера начались серьезные проблемы с легкими. Александру Панкратову-Черному поставили жесткий запрет на курение, однако артист, который не может избавиться от вредной привычки уже более 60 лет. По мнению врача, заболевание могло развиться до более серьезной стадии, когда легкие перестанут справляться со своей функцией.

«Скорее всего, у него уже не хронический бронхит, а обструктивная болезнь легких. Сейчас нужно дообследование, чтобы определить стадию. В зависимости от этого будет подобрана ингаляционная терапия. Необходим категорический отказ от курения, иначе любое лечение будет плохо работать. И функция легких будет снижаться даже на фоне лекарственной терапии. Если стадия поздняя, может понадобиться кислородный баллон», - заявил Вячеслав Овечкин.

Ранее Александр Панкратов-Черный сообщил, что отменил все спектакли из-за перелома ребер: «Очень больно».