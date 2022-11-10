«Он обманул. Не надо было сотрудничать»: Самбурская о конфликте с Дробышем

Рабочие отношения Самбурской и продюсера Виктора Дробыша закончились серьезным скандалом. Артистка даже начала судебное дело, чтобы разорвать контракт с Виктором. В новом интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец девушка откровенно рассказала о произошедшем.

Как оказалось, продюсер не выполнил условия договора. «В течение двух лет он должен был записать для меня 10 песен, снять 3 клипа и выпустить альбом. Когда этого не произошло, я отправила письмо, в котором уведомила, что ухожу. На тот момент у меня было только 7 хитов. В свою очередь он взял песни, которые не были выпущены, собрал их и зарегистрировал как альбом. Возможно, это было сделано задним числом», – заявила звезда. Также девушка добавила, что развиваться в направлении шансона – это её идея, а не Дробыша, как он уверяет.

Продюсер обещал Самбурской и сотрудничество с Михалковым, но этого тоже не произошло. Настасья с досадой призналась, что она оказалась обманутой. «Он должен был продюсировать мою любую деятельность. Я реально думала, что у меня начнется творчество. Еще цифры несправедливые: почему мне 30%, а ему – 70%? Все говорили, что с ним не надо сотрудничать», – сообщила Настасья.

На этом откровения не закончились. Девушка также впервые прокомментировала свой развод с Кириллом Дыцевичем. Подробности читайте в этой статье.