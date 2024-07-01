«Поначалу швабры были»: Кудрявцева заявила о ревности в отношениях с мужем

Лера Кудрявцева рассказала, как ревновала мужа-хоккеиста к девушкам из ресторанов. Телеведущая поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Леры, она ревновала Игоря Макарова, когда он играл в хоккейной команде СКА. Телеведущая отметила, что спортсмены часто ходят в караоке и рестораны, где много девушек с низкой социальной ответственностью.

«Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социально низкой. Я в Москве, а он Питере», — рассказала Лера.

Макаров добавил, что тоже ревнует супругу. По его мнению, ревность — «это нормально».

Ранее Лера Кудрявцева назвала мужа Макарова «занудным» и пожаловалась на его привычки. Супруги устроили разборки в эфире ТВ. Подробности читайте в этой новости.

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