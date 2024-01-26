«Поначалу было сложно»: Валерия Ланская озвучила свой диагноз

37-летняя актриса Валерия Ланская не стала скрывать проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.

В беседе с журналистами актриса рассказала о своем недуге. Как выяснилось, во время беременности у Валерии появился сахарный диабет 1 типа. По словам знаменитости, ей тяжело. При это она отметила, что люди живут с таким диагнозом, «сколько отведено». Ланская убеждена, что с уровнем современной медицины у нее нет поводов для беспокойств.

«Поначалу было довольно сложно объяснить коллегам-партнерам, с которыми я работаю в театрах, зачем я прошу в карманы их костюмов положить сахарок. Боятся ответственности, боятся, что на их глазах со мной может что-то произойти», — пожаловалась актриса.

Также Валерия рассказала о своем питании. Артистка заявила, что из-за плотного графика у нее не хватает времени на перекусы. Вот почему она старается плотно завтракать.

«Я не успеваю есть. На самом деле, стоит мне начать нормально питаться, я быстренько набираю вес», — высказалась Ланская.

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