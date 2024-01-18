Актриса Валерия Ланская решила впервые выйти в свет после сорванной свадьбы

Актриса Валерия Ланская впервые появилась на светском мероприятии после расставания с танцором Эдгаром Голосным. Пара уже готовилась к свадьбе, по в последний момент было объявлено о разрыве.

В Москве прошла премьера приключенческой драмы Марка Форстера «Белая птица. Новое чудо». В кинотеатре «Формула кино ЦДМ» собрались отечественные звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. Среди них корреспондент Woman.ru заметил Валерию Ланскую, которая выбрала в тот вечер образ в стиле total blac. На ней была юбка в пол и свитер.

Это было первое появление актрисы на публике после того, как она рассталась с женихом. На красной дорожке она улыбалась и в целом не выглядела так, будто страдает из-за потерянной любви.

Напомним, что сама Валерия делилась, что у них с Эдгаром просто «не сложилось». Она подчеркивала, что они разошлись без скандалов, так как оба взрослые люди, понимающие, что им нужно. Более точную причину разрыва отношений она не называла.

Ранее Валерия Ланская рассказала, как чувствует себя после того, как сорвалась ее свадьба с Эдгаром Голосным.