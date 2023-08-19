Помощник Олега Табакова рассказал о слабом месте мэтра отечественного кинематографа

Кирилл Трубецкой, который с юности работал помощником Олега Табакова, вспомнил покойного режиссера и актера в его день рождения, 17 августа. Он раскрыл журналистам mk.ru, что слабым местом порой очень жесткого мэтра была его дочь Маша от Марины Зудиной.

По словам помощника, с Табаковым происходили заметные изменения, когда он видел наследницу. Народный артист СССР буквально преображался — в абсолютного ребенка. Скорее всего, данное обстоятельство и появление Маши на свет продлевали жизнь режиссеру, считает Трубецкой. Отношение к сыну Павлику было совершенно другим. Табаков не относился к нему с такой же мягкостью, как к дочке. Но оно и понятно, отметил помощник. Воспитание мальчиков проходит по-другому. Тем не менее Павлик, по словам Трубецкого, боялся не получить ремнем, а разочаровать влиятельного отца.

С такой же безразмерной любовью актер относился к чужим детям. Так, был случай, когда Табаков спас ребенка. Он узнал из газеты, что некий мальчик получил серьезный ожог кипящим маслом, а после связался с мамой несовершеннолетнего. В беседе он выразил слова поддержки женщине и отправил ей крупную сумму денег на лечение. Таким образом, пострадавшего мальчика удалось спасти, рассказал Трубецкой.

При этом Табаков никогда не кичился добрыми делами. Мэтр считал, что помощь должна быть анонимной, в то время как мать спасенного ребенка была готова мыть полы дома у режиссера и целовать ему руки.

Также народный артист СССР был крайне трудолюбивым человеком. Он работал, несмотря на проблемы со здоровьем, и ждал такой же отдачи от других, заключил Трубецкой.

Ранее актриса Марина Зудина обратилась к покойному мужу в честь его дня рождения. Она призналась, что по-прежнему испытывает сильные чувства к Табакову.