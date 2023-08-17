«Любовь не становится слабее»: Зудина обратилась к покойному Олегу Табакову в день его рождения

Актриса Марина Зудина обратилась к покойному мужу режиссеру Олегу Табакову в честь его дня рождения и призналась, что с годами ее любовь к нему не становится слабее. Напротив, чувства только крепчают.

17 августа знаменитый постановщик мог бы отметить 88 лет, однако судьба распорядилась иначе. Пять лет назад Табакова не стало. Его разбил сердечный приступ, и это стало настоящей трагедией для членов его семьи, поклонников и коллег. Супруга режиссера до сих пор не может до конца поверить, что ее мужа нет в живых. Она по-прежнему его любит и ни на день не отпускает мысли о нем.

В день рождения Табакова Зудина посвятила ему пост, в котором отметила – время ничего не меняет. «С днем рождения, наш самый любимый человек! Очень скучаем и все больше понимаем, что любовь не становится слабее, даже наоборот… Только сильнее!» - подчеркнула артистка.

Напомним, что в браке Олег Табаков и Марина Зудина прожили 30 лет. Их отношения начались, еще когда актриса была только студенткой. В 16 они познакомились, а в 18 уже начали встречаться. Зудина отмечала – между ними была не просто связь, а настоящее духовное проникновение.

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