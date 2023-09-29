Помощница Пугачевой высказалась о спектакле, в котором Ауг сыграла Примадонну

Актриса Юлия Ауг сыграла сумасшедшую, возомнившую себя певицей Аллой Пугачевой, и была раскритикована помощницей певицы Елены Чупраковой. Она считает, что такой сюжет неуместен.

Эксклюзивный комментарий директор Примадонны дала изданию «Абзац».

Речь шла о спектакле «Айсберг». По словам Чупраковой, ни она, ни сама Пугачева не получали приглашение посетить показ в Каннах, который состоялся 28 сентября.

«Я об этом в первый раз от вас слышу. Не знаю, насколько такой сюжет может быть уместным», - сказала она.

Чупракова поддерживает связь с 74-летней певицей. Говоря о здоровье артистки, сообщила, что все хорошо.

Ранее Ауг назвала певицу величайшей и заявила, что ее «невозможно вычленить из ДНК россиян». Актриса рассказывала, что спектакль «Айсберг» о простой учительнице, всю жизнь боготворившей Пугачеву. После отъезда певицы из России ее героиня решила, что может заменить исполнительницу. В итоге женщину отправляют на лечение в психбольницу.