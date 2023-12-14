Помощница Пугачевой отреагировала на вопрос о певице на прямой линии с Путиным

Помощница певицы Аллы Пугачевой отреагировала на появление вопроса о певице на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время конференции на экране появилось сообщение одного из россиян следующего содержания: «Почему разрешили въезд Пугачевой?»

Журналисты издания «Абзац» связались с представительницей Примадонны и решили спросить, какое у нее мнение по поводу случившегося в прямом эфире. Но, как оказалось, Елена Чупракова за трансляцией не следила. Она заявила, что комментировать ничего не будет.

«Я не даю никаких комментариев, спасибо, до свидания», - поделилась подруга артистки.

Напомним, что из России Алла Борисовна улетела уже больше года назад. Вместе с детьми и мужем она перебрала в Израиль, где и жила до осени текущего года. Из-за нестабильной ситуации в стране звездному семейству вновь пришлось собрать чемоданы и переехать на Кипр. Там они приобрели дорогостоящие апартаменты. Однако теперь, по слухам, они собираются уезжать в Лондон.

На родину после отъезда Пугачева приезжала несколько раз. Первый ее прилет был связан с похоронами модельера Валентина Юдашкина. А второй, как отмечали в СМИ, с наследством. Об окончательном возвращении в Россию Примадонна не заговаривает.

Ранее хореограф Мигель вспомнил, как плакал из-за жестокости Аллы Пугачевой.