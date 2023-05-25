Помощница Пугачевой четырьмя словами ответила на новость о долге певицы в размере 51 тысячи

Певица Алла Пугачева задолжала за аренду береговой линии под причал на даче в Подмосковье 44 тыс. рублей. Еще 7 тыс. – это пени. Власти Солнечногорска подали в суд на певицу. Помощница Примадонны Елена Чупракова прокомментировала данную информацию.

Земля, за которую не заплатила певица, находится в деревне Бережки. Дачей Пугачева владеет с середины 1990-х годов.

После переезда в деревню Грязь, артистка перестала бывать там. Особняк переписан на внука, Никиту Преснякова. Землю переоформлять не стали: 45 соток принадлежат Примадонне. Еще 25 соток находятся в аренде у властей – участок прибрежной зоны нельзя купить.

Отметим, что в случае уклонения от оплаты власти могут расторгнуть договор аренды. В таком случае дом Пугачевой лишится собственного причала с мостиками для спуска в воду.

В окружении певицы не подтвердили, но и не опровергли информацию об иске.

Помощница Примадонны Елена Чупракова ответила на сообщение четырьмя словами: «Я ничего не комментирую, извините». Ее слова приводит сайт kp.ru.

Ранее мы писали об иске подробнее.