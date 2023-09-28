Помощница никому не давала с ним целоваться: Александр Ширвиндт пришел в театр, опираясь на костыль

Актер и режиссер, президент театра Сатиры Александр Ширвиндт пришел на традиционный сбор труппы. 89-летний артист с трудом передвигался, опирался на костыль и руку помощницы.

Подробности сообщает сайт Дни.ру.

Помощница Ширвиндта предупреждала собравшихся: «Целоваться с ним никому не дам. Особенно в губы». Она разрешила жать ему руку и не более того.

Как полагает издание, меры безопасности связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. При том, что Ширвиндт болел им и даже лежал в больнице.

Однако кто-то из присутствующих поцеловал актера в небритую щеку. Некая актриса легла ему на руку и гладила, пока к Ширвиндту нескончаемым потоком шли заслуженные и народные артисты.

После этого он покинул театр, опираясь на костыль и руку помощницы. Ширвиндт сел в Мерседес и молча махал на прощание.

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