Помощница Кристины Орбакайте раскрыла местонахождение пропавшего младшего сына певицы

25-летний Дени Байсаров вот уже много месяцев совершенно не появляется в публичном пространстве. Он не ведет социальные сети, не посещает вечеринки и светские мероприятия, поэтому поклонники даже не подозревают, где сейчас находится младший сын Кристины Орбакайте. Сама звездная мама тоже не раскрывает подробности местонахождения наследника. Но зато этой информацией охотно поделилась ее помощница.

25 мая певица отмечала день рождения, и в честь этого события ее домработница, уже много лет помогающая ей по хозяйству, дала интервью, в котором рассказала не только о начальнице, но и о ее детях. Она заверила, что с Дени все хорошо, он никуда не пропал, а живет, как и Кристина, и старший брат, в США. К слову, фанаты уже давно подозревали, что молодой человек уехал из России, и теперь эти догадки подтвердились.

Отметим, что Людмила Дороднова присматривала за домом семьи Аллы Пугачевой, еще когда Кристина была маленькой, поэтому ей она так близка. В беседе с mk.ru она призналась, что всегда любила Орбакайте, а потом эти чувства она перенесла на ее детей. По ее словам, Дени и Никита совершенно разные, но при этом оба замечательные.

«Никита с детства – прямо мужик-мужик. Денька тоже замечательный. Он более ласковый. А как любит Клаву, свою младшую сестру! Все время на руках ее таскал или она у него на плечах сидела. Смотришь на них и радуешься: не разлей вода!» - поделилась помощница певицы.

Ранее Людмила Дороднова рассказала, как Кристина Орбакайте в детстве едва не утонула в ванной.