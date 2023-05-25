Домработница рассказала, как Кристина Орбакайте тонула в ванне

Певица Кристина Орбакайте в возрасте 8 лет тонула в ванной. О случае в биографии артистки рассказала домработница ее матери Аллы Пугачевой Людмила Дороднова, или Люся, как называли помощницу в семье.

Орбакайте росла на ее глазах. Дороднова пришла к Примадонне, когда ее дочери было 8 лет.

«И почти сразу она утонула у меня в ванной», - поделилась неизвестными подробностями Дороднова.

Это произошло в квартире на улице Горького. Там была установлена широкая ванна – не как в других квартирах.

«И Кристина у меня ушла под воду. Окунулась с головой», - сообщила Дороднова сайту mk.ru.

В тот момент женщина испугалась, чтобы Орбакайте не захлебнулась. «Слава Богу, все обошлось», - спустя много лет говорит Люся.

25 мая певице исполнилось 52 года. По признанию домработницы, она росла «замечательным ребенком». Воспитанием дочери Пугачевой в основном занималась бабушка.

Капризы у девочки случались только насчет еды: Орбакайте заставляли ежедневно есть суп, но она не всегда хотела.

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