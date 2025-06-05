Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии здоровья актера

Помощница Ивана Краско прокомментировала новость о том, что актера отправили в реабилитационный центр. Она заявила в беседе с 360.ru, что информация не соответствует действительности.

«Нет ничего [не случилось]. Все в порядке. Все хорошо», — пояснила представительница артиста.

Напомним, что информация об отправке Краско в центр была озвучена художественным руководителем театра имени Комиссаржевской Виктором Минковым.

Журналисты также связались с директором Ивана Ивановича, который говорил о недомогании и проблемами с приемом пищи. По словам Вячеслава Смородинова, актеру нужно было специализированное питание.

Ранее мы писали о том, что семья актрисы Веры Алентовой прокомментировала информацию о ее госпитализации и операции. Журналисты сообщали о том, что звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на недомогание, у нее нашли новообразование, которое удалили. Телеведущая Юлия Меньшова опровергла эти сообщения.