Помощница Аллы Пугачевой объявила о ее возвращении в Израиль и призвала остановить травлю

Несколько дней назад Алла Пугачева, уже полгода проживающая на территории Израиля, неожиданно вернулась в Москву. Билет на самолет Примадонна купила поспешно в связи со смертью близкого друга Валентина Юдашкина. Она просто не смогла пропустить прощание, поэтому, несмотря на все свои громкие заявления в адрес Родины, все-таки приехала и поселилась вновь в своем замке в Грязи. Ожидаемо новость сильно взбудоражила общественность, и ее обсудили уже все и со всех сторон. Однако как спонтанно Алла Борисовна прилетела, также внезапно и покинула столицу.

О том, что Пугачева больше не в России, рассказала ее помощница. Елена Чупракова случайно упомянула эту информацию, пытаясь справиться с травлей Примадонны в Сети. Возмутили ассистентку певицы слова Яны Поплавской, которая открыто раскритиковала людей, преклонившихся перед приехавшей артисткой.

«Поставьте вашу «примадонну» в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте её в зад со словами «как я рад вас видеть»! И прямую трансляцию!» - возмутилась актриса.

Чупракова же в стороне не осталась и ответила: «Она уже уехала, а Вы все успокоится не можете. Не живётся Вам без Пугачевой». Однако пользователи Сети ее отказались поддержать и останавливать поток негатива на вокалистку. По их мнению, Алла Борисовна сама виновата, и она понимала, с чем столкнется, возвращаясь в столицу.

В любом случае, по всей видимости, теперь стоит ждать новых фотографий Пугачевой из солнечного Израиля. Хотя некоторые считают, что в Россию она в скором времени все-таки вновь прилетит и на этот раз насовсем. Такое мнение высказал Михаил Шахназаров.