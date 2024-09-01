«Помощи я не нахожу»: Мария Погребняк объяснила штрафы за ПДД невозможностью продлить статус многодетной матери

Блогер Мария Погребняк прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, с начала года была оштрафована 73 раза за нарушение ПДД. Она подтвердила информацию и уточнила, что общая сумма штрафов превысила 120 тысяч рублей.

Как пояснила Мария, в основном ее штрафовали за неоплаченную парковку, которая положена ей бесплатно, как многодетной матери.

«Но я совсем забыла, что этот статус надо каждый год подтверждать. А уведомление о том, что нужно его продлить, к сожалению, не приходило», - написала Погребняк в своем Telegram-канале.

Она также пожаловалась, что уже несколько месяцев не может подтвердить статус многодетной, так как один из ее сыновей родился в Германии.

«Проблема в том, что из МФЦ меня отправляют оформлять документы через онлайн-систему, а там я не могу внести данные на третьего ребенка, так как его свидетельство о рождении выдано в Германии. И ни в поддержке на Госуслугах, ни в МФЦ помощи я не нахожу»,- отметила блогер.

Кроме того, Марию возмутили опубликованные фотографии с дорожных камер, на которых она запечатлена за рулем с телефоном в руках.

«Честно говоря, за весь этот период я поговорила по телефону за рулем всего до пяти раз», - уточнила блогер.

В заключении беременная четвертым ребенком Погребняк обратилась к поклонникам за советом, как решить вопрос с продлением статуса многодетной мамы, чтобы больше не получать штрафы за неоплаченную парковку.

Напомним, у Марии Погребняк есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее стало известно, что всего за время беременности Мария Погребняк была оштрафована 73 раза. Она сама управляет белым автомобилем Гелендваген, который до сих пор официально оформлен на бывшего мужа. Судя по нарушениям, Погребняк не любит оплачивать парковку, за что была оштрафована на 105 тысяч рублей. Кроме того, она часто превышает скорость и разговаривает за рулем по телефону.