Мария Погребняк за время своей беременности нарушила ПДД на 120 тысяч рублей

Блогер Мария Погребняк оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения, несмотря на беременность. Бывшая жена футболиста Павла Погребняка собрала штрафов на 125 тысяч рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Мария регулярно оказывается в объективе дорожных камер с телефоном в руках.

Всего за время беременности Погребняк была оштрафована 73 раза. Мария сама управляет белым автомобилем Гелендваген, который до сих пор официально оформлен на бывшего мужа.

Так, судя по нарушениям, Погребняк не любит оплачивать парковку, за что была оштрафована на 105 тысяч рублей. Кроме того, она часто превышает скорость и разговаривает за рулем по телефону.

В настоящее время большую часть штрафов Мария уже погасила, осталось оплатить еще 20 тысяч рублей.

Ранее беременная четвертым ребенком Мария Погребняк за неделю до родов расписалась со своим избранником, бизнесменом Игорем Головинским и отказалась от звездной фамилии бывшего мужа. Мария уже переименовала свой блог, указав новую фамилию: Мария Головинская (Погребняк).