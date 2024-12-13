Помолвлен? Дима Билан ответил, что за кольцо носит на безымянном пальце

Певец Дима Билан раскрыл значение кольца, которое носит на безымянном пальце. Артист на премии «Золотой граммофон» признался, что носит украшение от российского дизайнера, и оно не является обручальным. Видео с рассказом звезды публикует Telegram-канал «Сплетница Кэт».

Поклонники и журналисты обратили внимание, что исполнитель хита «Невозможное возможно» продолжительное время носит кольцо на безымянном пальце. При этом звезда предпочитает не рассказывать о личной жизни. Появились слухи, что мужчина не только влюбился, но и узаконил отношения с избранницей. Якобы именно поэтому на его пальце красуется украшение.

Как оказалось, к браку этот аксессуар не имеет никакого отношения. Об этом Билан рассказал на мероприятии.

«Это художник, российский дизайнер, работающий с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось. Тут молитва на каждой такой штучке написана, их можно двигать», – честно признался артист.

Ранее мы писали о том, что раскрыта стоимость помолвочного кольца Ксении Бородиной с бриллиантом в виде сердца. Напомним, что телеведущей сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный, блогер Николай Сердюков. Он встал на колено во время экскурсии по Эрмитажу.