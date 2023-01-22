14:26, 22 января 2023
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Помолодевший после пластической операции Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»
Филипп Киркоров после операции будет первым гостем "Вечернего Урганта".
Программа «Вечерний Ургант» длительное время не выходила в эфир. Скоро она вновь появится на экранах, а первым гостем станет Филипп Киркоров.
Оказалось, что певец прибегнул к помощи пластического хирурга. На новых кадрах видно, что омолодившийся Киркоров сидит на диване среди известных декораций шоу.
На данный момент нет официальных данных от сотрудников о новых выпусках шоу. Филипп Киркоров также не комментировал свое участие.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров раскрыл свою тайну: оголил грудь и показал мужчину.
Источник фото:Starface
Источник:тг-канал «Светские хроники»
Автор:Галина СьюТеги: