Помолодевший после пластической операции Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»

Программа «Вечерний Ургант» длительное время не выходила в эфир. Скоро она вновь появится на экранах, а первым гостем станет Филипп Киркоров.

Оказалось, что певец прибегнул к помощи пластического хирурга. На новых кадрах видно, что омолодившийся Киркоров сидит на диване среди известных декораций шоу.

На данный момент нет официальных данных от сотрудников о новых выпусках шоу. Филипп Киркоров также не комментировал свое участие.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров раскрыл свою тайну: оголил грудь и показал мужчину.