Оголил грудь и показал мужчину: Филипп Киркоров раскрыл свою тайну

Певец Филипп Киркоров собирает восхищенные взгляды и комплименты от поклонников. Многие отмечают, как сильно изменился 55-летний поп-король. На днях он выступал на сцене в модной одежде, которая подчеркнула его стройную фигуру. Звезда признается, что благодарен за свое преображение одному близкому мужчине.

Исполнитель опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует в кокетливой позе с расстегнутой рубашкой. Но Филипп был не один. Рядом с ним стоял его пластический хирург Тимур Хайдаров. Музыкант воспользовался услугами доктора и скинул несколько десятков лет. Звезда намекнул, что совместная работа еще не окончена.