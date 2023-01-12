Оголил грудь и показал мужчину: Филипп Киркоров раскрыл свою тайну
Полуобнаженный певец Филипп Киркоров показал мужчину с умелыми руками.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Филипп Киркоров собирает восхищенные взгляды и комплименты от поклонников. Многие отмечают, как сильно изменился 55-летний поп-король. На днях он выступал на сцене в модной одежде, которая подчеркнула его стройную фигуру. Звезда признается, что благодарен за свое преображение одному близкому мужчине.
Исполнитель опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует в кокетливой позе с расстегнутой рубашкой. Но Филипп был не один. Рядом с ним стоял его пластический хирург Тимур Хайдаров. Музыкант воспользовался услугами доктора и скинул несколько десятков лет. Звезда намекнул, что совместная работа еще не окончена.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Это только начало, 30 апреля в Кремле total complete (полное завершение – Прим. Ред.)», – написали Хайдаров и Киркоров в общем посте.
Поклонники артиста осыпали его комплиментами, но некоторые отметили, что Киркорову не стоило оголяться.
«Король эстрады стал клоуном», «Неприятная ассоциация, мужчина так не стоит», «Филя, имея такую «куриную грудку», зачем ее оголять?», «Пестро, ярко, как с базара», «Как была странная у него фигура, так и осталась», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров честно высказался об отношениях с Давой.