Помолодевший Киркоров поразил Рудковскую неожиданным предложением

Филипп Киркоров вовсю готовится к 56-ому дню рождению. Сначала певец лег под нож пластического хирурга, а потом начал продумывать детали мероприятия. Так, Киркоров удивил своим предложением Яну Рудковскую. Девушка не смогла отказать.

Оказалось, что поп-король хочет обнажиться на сцене в Кремле перед гостями, поскольку больше не может скрывать под одеждой свои кубики. Удивит гостей не только это шоу, но и номер Рудковской в образе Лисенка из «Маски».

Яна призналась, что после ухода из «Маски» читает сотни сообщений о том, что зрители скучают по ее персонажу. Но продюсер не жалеет о раннем уходе из проекта.

«Да, я не умею так петь, не умею так танцевать, как артисты. Но я все делала от души, поэтому мой образ так запал зрителям в душу», — отметила Рудковская.

Ранее мы писали, что перешитый хирургом Киркоров изнывает от боли.