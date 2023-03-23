«День критический»: перешитый хирургом Киркоров изнывает от боли

С конца прошлого года Филипп Киркоров начал свое кардинальное преображение. Сначала он откачал жир с разных частей тела, сделал скулы, затем пресс. Месяц назад ему сделали очередную пластику живота, а теперь артист восстанавливается после подкорректировки груди. Правда, дается это ему пока с большим трудом.

По признанию исполнителя хита «Цвет настроения синий», он решил «перекроить» себя перед чередой сольных концертов, приуроченных к 56-летию. Именно поэтому приходится действовать быстро. И пусть из-за этого нужно терпеть сильные боли, это того стоит, ведь сейчас Киркоров выглядит примерно на 30 лет.

Реабилитацию Филипп проходит в больнице. Недавно он вышел оттуда на связь в шелковой пижаме и кепке и поделился с поклонниками подробностями своего состояния. «Ну что, день третий, критический. Всё болит. Но, искусство требует жертв, деточка», - признался артист. При этом передвигался он по коридору крайне медленно. По всей видимости, каждое движение дается ему сейчас с большим трудом.

Напомним, что изменение фигуры певцу обошлось недешево – в несколько миллионов рублей. При этом звездному хирургу приходилось прибегать к корректировкам, так как вокалист сорвался и нарушил правила реабилитации. Именно поэтому ему пришлось заменить физические нагрузки специальными процедурами, качающими мышцы при помощи электрического тока. На данный момент известно, что Киркорову удалось похудеть на 12 килограммов.

К слову, пластическими операциями Филипп не ограничился и сменил имидж полностью. В начале года он нарастил длинные светлые волосы и стал немного иначе одеваться. Правда, не все поклонники приняли такого нового певца. В Сети его стали сравнивать с другими известными личностями и персонажами и даже сказали, что он теперь похож на Клаву Коку.