Помолодевшая Овсиенко поучаствует в новогоднем шоу после проблем со здоровьем

Помолодевшая певица Татьяна Овсиенко станет гостьей новогоднего выпуска шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Как сообщает StarHit, звезда появится в передаче после заявления о проблемах со здоровьем.

На канале «Россия» 31 декабря выйдет шоу с простыми людьми и звездными гостями, в числе которых будет Жанна Агузарова, певец SHAMAN и Татьяна Овсиенко. Жители разных уголков страны исполнят любимые хиты, а артисты отпразднуют вместе с ними приближающийся Новый год.

В студии программы появится Татьяна Овсиенко, которая не так часто бывает на съемках. Отмечается, что звезда испытывает проблемы со здоровьем и несколько месяцев назад рассказывала о том, как страдает из-за болей в позвоночнике.

Исполнительница отмечала, что ей нужно больше заниматься в тренажерном зале и ходить в бассейн, но она ленится.

Ранее мы писали о том, что певица Лада Дэнс рассказала о проблемах со здоровьем. Она вспомнила, как во время съемок в экстремальном шоу оторвала ногти на ногах после прыжка.