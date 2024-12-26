«Год в инвалидном кресле»: Лада Дэнс рассказала о страшном падении и травме на съемках шоу

Певица Лада Дэнс рассказала, как во время съемок экстремального шоу оторвала себе ногти на больших пальцах ног. В интервью Kp.ru артистка вспомнила про свои травмы, аварию и то, что год провела в инвалидном кресле.

В августе 2023 года Лад Дэнс попала в ДТП и долгое время восстанавливалась. В аварии особенно пострадала ее правая нога, но дела могли быть еще хуже.

«Я заработала очень сильное сотрясение и перелом. Еще бы полсантиметра, и у меня был бы уже протез, скажем так. Но Бог соломинку подложил в очередной раз», – поделилась исполнительница.

Певица вспомнила, что в ее жизни это было не первое инвалидное кресло. Она как-то упала с лыж и год не могла самостоятельно двигаться.

«Я порвала в ноге все, что только можно было. Там не осталось ни связок, вообще ничего. У футболистов такая травма бывает часто. Страшная история», – рассказала звезда.

Женщина поняла, что во всех этих случаях человеку необходимо превозмогать боль, иначе можно просто никогда не встать. По ее мнению, не надо лежать и жалеть себя. Лада вспомнила случай, когда выходила на сцену на костылях.

«Единственное, нельзя было становиться на левую ногу, поэтому я всегда стояла на одной ноге, на правой», — поделилась Дэнс.

Знаменитость также вспомнила о страшном инциденте во время участия в экстремальном шоу «Жесткие игры». Тогда она оторвала себе ногти.

Также звезда вспомнила еще один случай, о котором ранее не рассказывала. Много лет во время участия в экстремальном шоу «Жесткие игры» звезда оторвала себе ногти.

«Участники получали сотрясения мозга, чего в том проекте только не было. У меня, например, оторвались ногти на больших пальцах от удара. Я прыгнула и не долетела — у меня оторвались просто ногти. Я, кстати, об этом не говорила, так как вообще не люблю раскрывать подобные детали. Я видела, как люди ломались», – отметила певица.

Лада пояснила, что после посмотрела американскую версию этого шоу и была в ужасе. Поэтому теперь она готова сниматься в подобных проектах только в качестве ведущей.

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