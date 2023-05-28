Помолодела на 20 лет: раскрыт секрет Анжелики Варум

Анжелика Варум отметила свое 54-летие. В преддверии праздника певица заставила говорить всех о ней благодаря новому преображению. Артистка помолодела лет на 20.

Феномен Варум объяснила дизайнер Аника Керимова. Специалист отметила, что всему дело модная перезагрузка, пишет PROZVEZD.

«Ее образ стал более моложавым и женственным, но при этом остался таким же мягким и романтичным. Новая стрижка еще больше подчеркнула индивидуальность Анжелики. Но 90 процентов успеха – это, конечно, грамотно подобранная одежда», — объяснила дизайнер.

Известно, что Варум никогда не гналась за нарядами за гранью, а любила минимализм и аккуратность. Певица любит классику, которая будет актуальна и годы спустя.

«Певица выбрала широкие, длинные и струящиеся брюки палаццо. Эта модель брюк подходит практически для любой фигуры. Она визуально вытягивает силуэт, добавляет Анжелике рост и подчеркивает стройность», — рассказала специалист в индустрии моды о наряде Варум.

Также дизайнер добавила, что Варум правильно открывает шею и декольте. Это тоже визуально придает стройность и хрупкость женщине.

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