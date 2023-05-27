Агутин раскрыл истинное отношение к возлюбленному дочери

24-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум живет в США, занимаясь музыкой. Певец признался, что уже ждёт внуков, но Елизавета-Мария со своим возлюбленным пока с этим делом не торопятся.

Леонид Агутин рассказал, что три года назад дочь встречалась с другим молодым человеком, но пара рассталась. Однако новый избранник звездной семье тоже нравится, а «как оно будет дальше, никто не знает».

Певец отметил, что он с Варум старается не лезть в отношения дочери, передает mk.ru.

«Любовь — такое дело, она либо случается, либо нет. С кем случилась, с тем и случилась. С новым парнем дочери мы уже знакомы. Видели его вживую, а так общаемся по видеосвязи. Он чуть старше Лизы, но примерно они ровесники. Я всем женихам говорю одно и тоже: „Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги“. Все остальное мне неважно», — признался Агутин.