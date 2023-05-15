«Помолодел прям»: Филипп Киркоров избавился от белой бороды

Еще с конца прошлого года Филипп Киркоров начал свое масштабное преображение. За несколько месяцев он сменил несколько образов, остановившись на белой короткой стрижке, такой же осветленной бороде и темных прямых бровях – именно таким артист предстал на своих юбилейных концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Однако многие поклонники оказались недовольны этими переменами во внешности кумира и стали просить его вернуть прежнего певца. И вот он, наконец, прислушался, заслужив похвалу фанатов.

Отпраздновав день рождения, Филипп отправился в отпуск за границу. Недавно он опубликовал новое фото со своего путешествия, на котором предстал вновь изменившимся. Как оказалось, Киркоров решил избавиться от белой бороды, вернувшись к ее естественному цвету, и это весьма восторженно восприняли подписчики его блога. Пользователи, что в последние месяцы только смеялись над вокалистом, неожиданно стали его хвалить.

«Впервые за год образ не шута, а шикарного мужчины», «Ну вот, так-то лучше», «Классно с черной бородой», «Наконец по-человечески, без всякой клоунады», «Опа! Помолодел прям, ну так лучше!» «Волосы тоже можно затемнить, а линзы оставить, и будет супер», «Такой красивый образ стильного взрослого мужчины», - подметили поклонники в комментариях под постом.