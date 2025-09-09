«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Татьяны Васильевой попала в больницу

Невестка народной артистки РФ Татьяны Васильевой попала в больницу с правосторонней пневмонией.

Пять месяцев назад Мария Болонкина родила сына. Недавно она стала жаловаться на плохое самочувствие, но вместо того, чтобы обратиться к врачам, занялась самолечением. В итоге, когда температура перестала спадать, ее госпитализировали.

В своей соцсети она опубликовала обращение из больничной палаты к подписчикам.

«Меня госпитализировали. Вчера сделали КТ. Правосторонняя пневмония. Жидкость в легких. Сатурация 90. Температура не падает, поэтому вызвали "скорую". Меня увезли. Помолитесь за нас», — заявила Мария.

С младшим ребенком сейчас остался отец, Филипп Васильев. Помимо своих детей, Мирры, Сары и Якова, девушка воспитывает наследников супруга от прошлого брака.

Что касается самой Татьяны Васильевой, у нее с внуками сложились весьма теплые отношения.

«Я не та бабушка, которая, как дурочка, сидит дома, носки вяжет, ничего не понимает, ни в чем не разбирается. Внуки со мной очень откровенны. Я знаю про них все», — признавалась в одном из интервью Татьяна Григорьевна.

