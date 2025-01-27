«Я бы согласилась умереть»: актриса Татьяна Васильева сделала неожиданное заявление

Актриса Татьяна Васильева откровенно высказалась о своей смерти. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ 77-летняя артистка призналась, что мечтает уйти из жизни на сцене.

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» заявила, что не хотела бы быть для близких обузой в старости. По словам Татьяны Васильевой, «цепляться за жизнь, которая уже не светит», — не для нее.

«Любой твой близкий родственник устанет от того, что ты все время цепляешься за жизнь, которая уже не светит тебе», — отметила актриса.

Татьяна Васильева добавила, что ни за что не согласилась бы отправиться в дом престарелых. Вместо этого артистка предпочла бы уйти из жизни прямо на сцене. По мнению знаменитости, это «самая великая смерть».

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!» — заявила Татьяна Васильева.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Васильева попала в аварию в тот день, когда в ее квартире случился потоп.