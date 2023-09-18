«Помолитесь за моего друга»: Отар Кушанашвили рассказал о рецидиве болезни у Игоря Николаева

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили призвал молиться за певца Игоря Николаева, который был госпитализирован 15 сентября. Он сообщил, что нынешняя госпитализация связана с рецидивом болезни у музыканта.

Об этом Кушанашвили рассказал в своем шоу «Каково?!»

Он надеется, что скоро артиста выпишут и Николаев вернется к привычным делам.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни… Помолитесь за моего друга и вашего любимца», - обратился журналист ко всем неравнодушным.

Он напомнил, что в первый раз певец успокаивал фанатов и говорил, что все в порядке. Несмотря на улучшение, журналист призвал поставить свечку за здравие исполнителя.

Напомним, в этот раз у Николаева случился обширный инфаркт. Ему сделали операцию и поставили два стента. Его супруга Юлия Проскурякова не выходит на связь.