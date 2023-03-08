«Неприятно»: влиятельный мужчина назвал причину скандального поведения Дани Милохина

В последнее время все внимание публики приковано к персоне Дане Милохина. Дело в том, что осенью 2022 года юноша со скандалом покинул проект «Ледниковый период» в разгаре сезона, тем самым подставив свою партнершу Евгению Медведеву. Подобный поступок молодой человек объяснил усталостью, избавляться от которой он решил на отдыхе в Дубае. На этом провокационные поступки Дани не закончились: уехав из РФ, он стал оставлять гневные комментарии в адрес соотечественников и федерального канала. Все это привело к тому, что рекламодатели отказались от сотрудничества с Милохиным, а сам юноша остался в чужой стране без средств на существование. Прокомментировать ситуацию с Даней решил Иосиф Пригожин.

Так, в интервью для шоу «Все держитесь!» продюсер выразил свое негодование. По словам возлюбленного Валерии, поступки Дани можно смело назвать «глупостью». Кроме того, Иосиф считает, что Милохин поступил крайне неблагодарно, раскритиковав соотечественников, которые сделали из него «звезду».

«Просто мне неприятно, когда детдомовский мальчик из-за своей глупости берет и кидает чемпионку мира. Просто ему захотелось поехать отдыхать в Дубай. Его накачали, сделали звездой. Ему предоставили все возможности», — гневно сообщил Пригожин.

Ранее о ситуации с Даней высказался его приемный отец. По мнению мужчины, у юноши нет серьезных проблем. Также он выразил надежду на то, что все произошедшее станет хорошим уроком для Милохина. Подробности читайте в этой статье.

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