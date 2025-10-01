Помогло «дело Ларисы Долиной»: вдове режиссера Пучиняна вернули квартиру, проданную из-за мошенников

Вдова и сын режиссера Степана Пучиняна потеряли две квартиры, поверив телефонным мошенникам. При этом благодаря судебному прецеденту по делу Ларисы Долиной семья смогла вернуть часть недвижимости.

Как пишет Kp.ru, в 2023 года 80-летней Эмилие Пучинян позвонили неизвестные и сообщили, что все ее сбережения мошенники пытаются перевести в Польшу, поэтому их необходимо положить на «безопасный счет».

В итоге вдова режиссера продала трехкомнатную квартиру площадью в 71,1 квадратных метра за 4 миллиона рублей, а деньги передала мошенникам.

После этого пожилая женщина продала еще одну трешку в Москве, на улице Академика Анохина. Не помогло даже то, что доля в квартире принадлежала сыну. Женщина убедила его в необходимости продать недвижимость.

«Когда мы увиделись, она заявила, что наша квартира в опасности: ее долю уже продали и теперь мошенники нацелились на мою. По словам мамы, после продажи моей половины нас обоих планируют убить. Но есть хорошие, проверенные люди, которые нам помогут», - рассказал он подробности мошеннической схемы.

Семья продала квартиру за 13,5 миллиона рублей, и все деньги передала неизвестным на «сохранение».

После того, как в 2024 году прогремело «дело Ларисы Долиной» у семьи появилась надежда вернуть проданные за бесценок квартиры. Эмилия Пучинян подала в суд гражданский иск, который поддержала прокуратура.

«Новый собственник через пару месяцев после сделки перепродал квартиру администрации Ступино - ее планировалось использовать для переселения людей из аварийного жилья» - рассказали изданию в прокуратуре Московской области.

Однако суд признал договор купли-продажи недействительным, после чего женщина смогла вернуть свою квартиру. При этом Пучиняны должны вернуть покупателю 2 миллиона рублей, однако они категорически отказываются.

«Мы не согласны ни на два, ни на три миллиона, потому что уверены, что и покупатель, и нотариус, и риелторское агентство были в сговоре и будем добиваться их привлечения к уголовной ответственности», - заявил Филипп Пучинян.

Вторую квартиру в Москве семье пока вернуть не удалось, они продолжают бороться за нее в суде.

Напомним, Долина оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, был наложен арест. Она заявляла, что согласилась на сделку, попав под влияние злоумышленников, которые под предлогом сохранения денег уговорили певицу их перевести на «безопасные» счета. Ей был нанесен ущерб на сумму, превышающую 200 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд оставил за Ларисой Долиной право собственности на ее квартиру. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и недвижимости.