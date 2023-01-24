Помогли инопланетяне: Катя Лель на расстоянии исцелила интимную травму Анастасии Волочковой

Певица Катя Лель уже несколько лет утверждает, что в детстве у нее произошел контакт с инопланетными существами, которые передали ей сакральные знания. В том числе они даровали ей чудесное исцеление. По словам артистки, она может вылечить любой недуг при помощи силы мыслей даже на расстоянии.

В 2021 году подтверждение силы Лель давала Анита Цой. Она заявляла, что певица помогла ей восстановиться после перелома ноги. А недавно чудо коснулось и балерины Анастасии Волочковой. В отпуске на Мальдивах экс-прима Большого театра жаловалась на боль от застарелых травм паховых мышц. Но в какой-то момент недуг вдруг неожиданно перестал беспокоить артистку, и она даже не поняла, что произошло.

Ответ нашелся недавно на дне рождении Волочковой. Катя Лель призналась – это она помогла подруге при помощи своих магических сил. По словам певицы, она почувствовала боль балерины и решила избавиться от нее на расстоянии.

«Мы за два дня убрали боль благодаря энергии, которая есть во мне. Через меня высшая сила перенаправляет исцеляющую энергию, и чудо происходит. Но случается это только тогда, когда человек прощает, принимает, отпускает все свое прошлое и верит в бога», - рассказала Катя Лель и подчеркнула, что больше даром пользоваться не намерена.

Ранее Катя Лель удивила поклонников новым имиджем. Артистка частично сбрила волосы на голове.