Названная больной Катя Лель сбрила волосы на голове
Катя Лель частично сбрила волосы на голове ради новой стрижки.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Певица Катя Лель частично сбрила волосы на голове. Новым видом она поделилась в соцсетях.
Лель записала видео со своим парикмахером.
«Сегодня Русланчик сделал мне романтик креативный», - сказала певица.
Лель захотела в следующий раз нарастить челку. Стилист поддержал ее идею.
«Я обожаю стрижки», - призналась Лель. Она заявила, что не хочет длинные волосы, так как с ними выглядит как все.
Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель сумасшедшей из-за веры в инопланетян, о которой везде говорит артистка. Ведущий Борис Корчевников предупреждал Лель, что «бесы стали являться людям в обличии инопланетян», и призвал ее быть с этим осторожнее.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Кати Лель