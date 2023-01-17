Названная больной Катя Лель сбрила волосы на голове

Певица Катя Лель частично сбрила волосы на голове. Новым видом она поделилась в соцсетях.

Лель записала видео со своим парикмахером.

«Сегодня Русланчик сделал мне романтик креативный», - сказала певица.

Лель захотела в следующий раз нарастить челку. Стилист поддержал ее идею.

«Я обожаю стрижки», - призналась Лель. Она заявила, что не хочет длинные волосы, так как с ними выглядит как все.

Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель сумасшедшей из-за веры в инопланетян, о которой везде говорит артистка. Ведущий Борис Корчевников предупреждал Лель, что «бесы стали являться людям в обличии инопланетян», и призвал ее быть с этим осторожнее.