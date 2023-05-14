Помогла любовь брата: сестра Владимира Левкина рассказала, как боролась с раком
Сестра Владимира Левкина заболела раком вслед за ним и его дочерью: что произошло.
Ирина Левкина, младшая сестра солиста группы «На-На», призналась, что у нее тоже обнаружили рак, как и у Владимира Левкина и его дочери Виктории. Женщина столкнулась с раком репродуктивных органов.
Как отметила Ирина, беда не пришла одна. Вслед за известием об онкологии последовал крах отношений с мужем.
«Когда ты заболеваешь и уходишь в болезнь, а потом еще развод, болезненный для любой женщины», — слезно пояснила Ирина.
По ее словам, в болезнь ее поддерживал брат. Владимир постоянно находился рядом, вселяя надежду на выздоровление.
«Была онкология по женской части — и лучевая была, и химиотерапия», — объяснила Ирина.
Сестра музыканта рассказала, что врачи проводили ей восьмичасовую операцию. Все это время Владимир Левкин не покидал больницу и ждал результатов.
Отмечается, что сейчас у Ирины ремиссия. Ирина призналась, что сейчас живет тем, что чувствует любовь близких людей.
Ранее мы писали, что 29-летняя дочка Владимира Левкина борется с раком мозга.