Как у Заворотнюк: 29-летняя дочка экс-солиста «На-На» Левкина борется с раком мозга

Уже несколько лет все внимание публики приковано к Анастасии Заворотнюк. Ни для кого не секрет, что актриса борется с самой агрессивной формой рака. Семья артистки тщательно скрывает ее от посторонних глаз, поэтому об истинном состоянии Анастасии можно только догадываться. Однако есть и те звезды отечественного шоу-бизнеса, которые готовы открыто говорить о недугах. В их числе и экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. В новом интервью для портала PROZVEZD мужчина сообщил о семейной трагедии: его дочери диагностировали рак мозга, как и у Заворотнюк.

По словам артиста, трагедия произошла полгода назад. Тогда его наследница упала в обморок, а уже в больнице, при обследовании, у нее обнаружили новообразование. Сейчас Виктория активно рассказывает о своем лечении в социальной сети.

«Вика рассказывает весь маршрут подробно: какие анализы сдавать, к каким врачам идти. Она все показывает без прикрас. Это мужественный поступок, на него нужно решиться», — высказался Левкин.

Артист добавил: у его дочери, как и у всех, присутствует страх перед болезнью, однако она учится с ним жить и мыслить позитивно.

Ранее отец Фриске сравнил болезнь дочери и Анастасии Заворотнюк. Мужчина заявил: «Живого человека уже хоронят». Подробности читайте в этой статье.