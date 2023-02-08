Перестал разговаривать: муж покойной Инны Чуриковой не может справиться с горем

Легендарная актриса Инна Чурикова умерла 14 января этого года. Смерть 79-летней актрисы потрясла ее коллег, поклонников, а особенно родных. В прессе пишут, что муж знаменитости Глеб Панфилов перестал разговаривать после утраты.

88-летний кинорежиссер молчит по поводу своего состояния и игнорирует журналистов. В качестве причины он называет слишком плотный график. Супруги прожили вместе 52 года, поэтому мужчине тяжело представить свою жизнь без любимой.

На прощании с актрисой ее муж и сын Иван опустились на колени перед ее гробом. Они пытались сдерживать слезы, но ничего не получилось. Тогда Глеб Панфилов попросил не задавать ему никаких вопросов. Спустя месяц он также отказывается от интервью. Об этом пишет woman.ru.

Поклонники надеются, что режиссер сможет выйти за связь. Они переживают за его состояние.

Напомним, что перед смертью Инна Чурикова уже не играла в театре и проводила все время дома. После Нового года ее госпитализировали. СМИ пишут, что у знаменитости нашли кисты в мозгу, но оперировать было нельзя - организм актрисы не выдержал бы.

Ранее мы писали о том, как Инне Чуриковой быстро нашли замену в «Ленкоме».