«Помогите мне!»: муж Заворотнюк заставляет страдать близкую женщину

Российский спортсмен Петр Чернышев после известий о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк бросил все силы на поддержку супруги и сохранение семьи. Фигурист много работает, чтобы обеспечивать маленькую дочь и оплачивать реабилитацию актрисы. Чернышев прекратил общение со многими своими друзьями, в том числе с бывшей партнершей на льду Наоми Ланг.

Фигуристы выступали в дуэте в 90-е годы и добивались успеха. В 1998 году они завоевали бронзу, а последующие пять лет выигрывали чемпионат США. На Олимпийских играх пара заняла 11 место, но вскоре после этого Наоми получила травму. Затем спортсменка и вовсе отказалась от карьеры, родив ребенка. Долгое время ходили слухи, что отцом девочки является именно Чернышев, но информация так и не была подтверждена.

Недавно Наоми Ланг опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила, что не знает, как связаться с Петром. По словам девушки, он просто «пропал», оставив ее без новостей из своей жизни. Она попросила друзей помочь ей как-то узнать, что сейчас происходит с фигуристом, потому что она считает его родным и очень переживает.

В Сети фигуристке посоветовали связаться с Татьяной Навкой, так как она регулярно работает с Чернышевым и близка с его семьей.

Ранее стало известно, что 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна попала в ДТП.