16:31, 25 ноября 2022
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Трагедия за трагедией: Заворотнюк попала в страшную аварию
Автомобиль, в котором находилась 26-летняя дочь знаменитой актрисы и телеведущей, попал в ДТП. Как написала Аня в социальной сети, на светофоре в ее машину врезалось такси. Удар пришелся в колесо, к счастью, никто не пострадал.
И поскольку девушка была всего лишь пассажиркой, дальнейшее разбирательство ее, в любом случае, не коснется.
- Я часто радуюсь, что у меня нет водительских прав, - призналась несостоявшаяся предприниматель, вынужденная ухаживать за тяжелобольной матерю. – У меня и без того много стресса.
Напомним, последняя стрессовая ситуация в жизни Анны случилась совсем недавно в столице Азербайджана. Вместе со своим бойфрендом девушка арендовала в Баку квартиру.
Оказавшуюся, по словам Заворотнюк, не пригодной для проживания. Молодые люди с квартиры съехали. Деньги за аренду назад так и не получили.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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