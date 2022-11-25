Трагедия за трагедией: Заворотнюк попала в страшную аварию

Автомобиль, в котором находилась 26-летняя дочь знаменитой актрисы и телеведущей, попал в ДТП. Как написала Аня в социальной сети, на светофоре в ее машину врезалось такси. Удар пришелся в колесо, к счастью, никто не пострадал.

И поскольку девушка была всего лишь пассажиркой, дальнейшее разбирательство ее, в любом случае, не коснется.

Я часто радуюсь, что у меня нет водительских прав, - призналась несостоявшаяся предприниматель, вынужденная ухаживать за тяжелобольной матерю. – У меня и без того много стресса.

Напомним, последняя стрессовая ситуация в жизни Анны случилась совсем недавно в столице Азербайджана. Вместе со своим бойфрендом девушка арендовала в Баку квартиру.

Оказавшуюся, по словам Заворотнюк, не пригодной для проживания. Молодые люди с квартиры съехали. Деньги за аренду назад так и не получили.