«Помогают нашим бойцам»: Эдгард Запашный об отправке котов в зону СВО

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о возможной отправке котов из Татарстана в зону СВО. По мнению дрессировщика, в этом нет ничего плохого, так как животные помогают бороться с грызунами.

«Не знаю, насколько этот конкретный случай правда и насколько — выдумка. Но в зоне СВО много животных, и практически в каждом блиндаже уже появились домашние питомцы. Они помогают нашим бойцам», — сказал Запашный «Ридусу».

Ранее руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин заявил, что с прошлого года отправляет в зону СВО партии котов и кошек, так как бойцов на позициях одолевают мыши.

«Коты и на больные места бойцам ложатся, лечат. К осени готовлю новую партию», - заверил активист.

Сообщалось также, что Эдгард Запашный прокомментировал скандал с флагом батальона СВО «Эспаньола» на матче по пляжному волейболу в Санкт-Петербурге. Напомним, девушка, которую называют сотрудницей Российского футбольного союза, просила убрать флаг с трибун.