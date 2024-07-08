Эдгард Запашный прокомментировал скандал с флагом батальона СВО «Эспаньола» на матче в Петербурге

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал скандал с флагом батальона СВО «Эспаньола» на матче по пляжному волейболу в Санкт-Петербурге. Напомним, девушка, которую называют сотрудницей Российского футбольного союза, просила убрать флаг с трибун.

«Я бы побоялся сейчас обвинять девушку. Может, она исполняла чей-то приказ», - сказал Запашный изданию «Абзац» и заявил о необходимости правоохранительным органам разобраться в ситуации.

По мнению гендиректора Большого Московского госцирка, необходимо установить, почему последовала такая реакция на баннер и кто отдал приказ. По мнению Запашного, всегда очень легко «линчевать» исполнителя.

Также артист заявил, что «Эспаньолу» поддерживают многие команды из второго и третьего дивизионов. Однако есть клубы, который по неизвестной причине «игнорируют» его.

Инцидент произошел в ходе матча между командами «Кристалл» и «Спартак». От болельщиков потребовали снять флаг. Сотрудница РФС объяснила, что он не был заявлен среди разрешенных баннеров, а само мероприятие не имеет отношения к СВО.

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