«Помогающая профессия»: экс-ведущая «Давай поженимся» вступилась за астрологов

Бывшая ведущая «Давай поженимся», астролог Василиса Володина выразила сомнение, что запрет на рекламу услуг астрологов и гадалок поможет бороться с мошенничеством в этой сфере. Ее слова приводит Газета.Ru.

Телеведущая обратила внимание, что в России всплеск «денежных мошенничеств», однако это не повод запрещать рекламу банков.

«В этой инициативе многое не ясно — например, почему астрология, нутрициология и игропрактики отнесены к эзотерическим наукам, а шаманизм нет? Астрология — не просто историко-культурный феномен, прародительница современных наук астрономии и математики. Астрология — часть тех самых традиций, о необходимости возвращения к которым сейчас так много говорится. И, прежде всего, астрология — помогающая профессия, способствующая снижению накопленной тревожности в обществе», — поделилась Володина.

Знаменитость отметила, что существуют доказательства работоспособности астрологических методик на уровне статистики. По ее словам, многие представители научного сообщества изучают и практикуют астрологические методы. Володина также назвала запреты неэффективным путем, предложив вместо этого создать систему регулирования.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в РФ собираются запретить рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников, гуру, кристаллотерапевтов, магов, медиумов и нумерологов, а также нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре, специалистов по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей.

Ранее мы писали, что Василиса Володина получила новую работу на Первом канале.