Покинувшая «Давай поженимся!» Володина получила новую работу на Первом канале. Об этом стало известно из соцсетей.

Астролог Василиса Володина, которая покинула шоу «Давай поженимся!» в 2020 году из-за нежелания выходить в эфир из студии из-за эпидемии коронавируса, получила новую работу. Теперь астролог будет соведущей стилиста Александра Рогова в шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Володина сообщила, что первый выпуск с ее участием выйдет на экраны 31 января. Она также сопроводила свои слова видеокадрами со съемочной площадки программы.

Напомним, Василиса Володина снималась в шоу «Давай поженимся!» с 2008 по 2020 год. В разгар пандемии астролог отказалась сниматься наравне с Гузеевой и Сябитовой в студии, беспокоясь за свое здоровье. После этого она так и не вернулась в эфир.

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