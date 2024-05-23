«Эх, вот бы это отрезать»: Светлана Пермякова рассказала о пластических операциях

Актриса Светлана Пермякова призналась, что не испытывает потребности в пластике. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.ru.

Последние годы актриса Светлана Пермякова удивляет поклонников своим внешним видом — ей удалось избавиться от лишних килограммов. Однако сейчас знаменитость признается, что не следит за весом.

«В зал я не хожу и за весом особо не слежу. На диетах тоже не сижу, сижу на стуле. Я себя люблю в том виде, в котором нахожусь», — призналась она.

При этом актриса добавляет, что ограничивает себя в питании в случае, когда вес заметно начинает появляться. По словам Пермяковой, она не нуждается в пластических операциях, потому что зрители ее любят такой, какой она есть.

«Бывает, стою у зеркала и думаю: „Эх, вот бы это отрезать!“ Но потом присмотрюсь к себе внимательнее: да вроде все хорошо: глазки-губки подрисую — и только в путь», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Пермякова опубликовала фото из своего нового дома после ремонта.