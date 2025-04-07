«Помогать ей вряд ли кто-то будет»: Лолиту высмеяли из-за ее жалоб на проблемы после отмены концертов

Певицу Лолиту Милявскую высмеяли из-за ее жалоб на проблемы после массовой отмены концертов. В беседе с «Абзацем» представители ГБУ «Жилищник Басманного района» замечания артистки о работе ЖКХ в доме назвали «смешными».

Накануне Лолита вышла на связь в соцсети и возмутилась качеством работы ГБУ «Жилищник Басманного района». Певица пожаловалась, что у нее в квартире внезапно протекла раковина, и специалисты предложили платно устранить засор. Однако, по словам знаменитости, в итоге сантехники ее «послали», так и не починив раковину. Артистка не стала сдерживать эмоций: «Так безнаказанно брать деньги за „обслуживание“ с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении».

Как оказалось, коммунальные службы в Москве уже не в первый раз сталкиваются с неадекватной реакцией певицы. В компании заявили, что готовы решать вопросы Лолиты, но строго в рамках своих компетенций.

«Мы будем выполнять наши обязанности, но в границах [компетенций]. Реакция на ее эмоции однозначная. Это смешно. Помогать ей навряд ли кто-то здесь будет душевно. Ее позиция не соответствует политической позиции ГБУ», — отметила секретарь директора Елена.

Известно, что в 2019 году артистка уже судилась с ТСЖ «Большие Каменщики» из-за долга за капитальный ремонт. В результате Лолиту обязали выплатить второй стороне более 700 тыс. рублей. А в январе этого года знаменитость жаловалась на сотрудников газовой службы и заявила, что у нее дома отключили газ из-за мести.

Напомним, певица оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама певица называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее мы писали о том, что Лолита публично обругала коммунальную службу из-за отключения газа.