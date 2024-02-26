«Помогает выплеснуть весь негатив»: Агата Муцениеце раскрыла свой способ справляться со злостью

Актриса Агата Муцениеце поделилась собственным способом справляться с негативными эмоциями. Об этом сообщает Super.ru.

Знаменитость призналась, что занятия спортом помогают ей справляться со злостью. В своей соцсети Агата Муцениеце опубликовала видео, на котором она занимается на беговой дорожке.

«Спорт, конечно, помогает выплеснуть весь негатив и злость. Если про меня говорят плохо, я просто становлюсь еще лучше», — написала актриса.

Напомним, недавно в Сети произошел первый публичный конфликт Агаты Муцениеце с супругой Павла Прилучного Зепюр Брутян. Все началось с того, что актриса заявила, что ее бывший муж не позволяет детям забирать подаренные им подарки домой. Тогда Зепюр Брутян публично ответила бывшей жене возлюбленного, опровергнув ее слова, на что Агата Муцениеце обвинила супругу Павла Прилучного в использовании ее детей ради контента.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце решилась на покупку новой квартиры на фоне скандала с бывшим мужем Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян.