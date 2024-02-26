Агата Муцениеце на фоне скандала с Прилучным и Брутян решила купить квартиру для детей в Подмосковье

Актриса Агата Муцениеце решилась на покупку новой квартиры на фоне скандала с бывшим мужем Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян. Она рассказала, что собирается приобрести недвижимость за городом.

По словам звезды «Закрытой школы», пока она ищет подходящие варианты в Подмосковье, которые бы ее устроили. Для нее самое главное – это хорошая инфраструктура. На такой важный шаг Агата пошла по двум основным причинам. Первая – это желание жить вдали от шумного мегаполиса. А вторая – помощь детям. Артистка уверена, что в дальнейшем эта квартира обеспечит Тимофею и Мие «фундамент на будущее», так как у них уже будет собственное жилье.

К слову, некоторые поклонники подозревают, что Муцениеце не просто так переезжает из московской квартиры, в которой раньше строила семью с Павлом Прилучным. Не исключено, что Агата захотела съехаться со своим бойфрендом, личность которого предпочитает не раскрывать. Однако ее подозревают сразу в нескольких романах – со стоматологом Александром Соколенко, а также с ресторатором Владимиром Перельманом.

Напомним, что в последнее время актриса постоянно конфликтует с бывшим мужем и его новой женой. Она обвинила Зепюр Брутян и Павла Прилучного в том, что они не дают забирать свои подарки домой. На что молодая супруга «мажора» ответила, что это вовсе не так, а поклонники наблюдают «моноспектакль» Агаты.

Ранее Агата Муцениеце обвинила Зепюр Брутян в использовании ее детей ради контента.