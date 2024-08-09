Помогает деньгами и младше на три года: Дана Борисова рассказала о новом мужчине

Телеведущая Дана Борисова рассказала о новом мужчине. Несмотря на то, что между ними пока нет серьезных отношений, он помогает ей финансово. Об этом звезда сообщила в интервью Леди Mail.ru.

По словам блондинки, сейчас за ней ухаживает симпатичный и статный мужчина, с которым случилась необычная история знакомства. Когда Дана собиралась на съемки в Колумбию, то поняла, что у нее пропала зарубежная банковская карта. Она решила попросить помощи у соседей.

«Одна из соседок дала мой номер своему родственнику, тот помог мне с картой, мы начали общаться», – поделилась теледива.

Ухажер знаменитости на три года младше нее и живет в Лондоне. Но иногда он бывает в Москве. Они виделись в прошлом месяце, и у женщины остались очень хорошие впечатления от него.

«Как-то так сложилось, что буквально с первой встречи он начал мне очень хорошо помогать деньгами, хотя я не просила. Да и знакомы мы всего ничего, виделись один только раз», – призналась артистка.

Но звезда отмечает, что не хочет выходить замуж и даже жить вместе с мужчиной. Ее раздражают комментарии о том, что она «найдет своего человека».

«Да кто вам сказал, что он мне нужен?» – рассуждает она.

Также Борисова не хочет рожать детей. По ее мнению, сейчас это уже поздно делать.

«Рожать в моем возрасте – это, по мне, безрассудство», – добавила телеведущая.

Ранее Дана Борисова заявила, что больше не встречается с женатыми мужчинами.