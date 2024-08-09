«Мне было дико неудобно»: Дана Борисова заявила, что завязала с женатыми мужчинами

Телеведущая Дана Борисова имеет опыт отношений с женатым мужчиной. Об этом она рассказала журналистам Леди Mail.ru. Больше повторять подобные действия она не намерена.

По словам Даны, в ее жизни был неприлично богатый мужчины, который при этом имел жену. Любовник делал известной телеведущей дорогие подарки. Например, он купил ей квартиру на Кутузовском проспекте, несколько машин, кучу дорогостоящих часов и украшений.

Но при этом время отношений Борисова испытывала неудобство. Спустя год и пару месяцев звезда решилась на серьезный шаг. Она ушла от возлюбленного.

«Мне весь год и два месяца, что мы были вместе, было дико неудобно, что он несвободен. И я сбежала от него к первому встречному, от которого в итоге родила Полину», — рассказала Дана.

Ранее телеведущая призналась, что может не есть по три дня. По словам Борисовой, она испытывает страх перед едой.